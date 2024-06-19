Хвича Кварацхелия высказался о своём будущем после поражения в матче с Турцией

Футболист сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, когда решит вопрос со своим будущим в клубе, после поражения в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024 с Турцией (1:3).

«После чемпионата Европы определюсь со своим будущим. Я просто хочу отдать всё, что у меня есть, на поле, чтобы помочь своей сборной. Не думаю о том, что говорят люди, на 100% сосредоточен только на Грузии», – приводит слова Кварацхелии Sky Sport Italy.

Напомним, основным претендентом на звезду сборной Грузии считается «ПСЖ». Ранее агент и отец Кварацхелии заявили, что футболист хочет покинуть клуб и выступать за команду, которая играет в Лиге чемпионов. После этого «Наполи» выступил с заявлением, в котором напомнил, что у футболиста есть действующий контракт с клубом и на данный момент он не продаётся.

Чемпионат Европы 2024 года в Германии стартовал 14 июня и пройдёт до 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Материалы по теме Стало известно, куда хочет перейти Кварацхелия. У Хвичи уже есть соглашение с новым клубом

Драка фанатов Турции и Грузии перед очным матчем на Евро-2024: