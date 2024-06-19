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Хвича Кварацхелия высказался о своём будущем после поражения в матче с Турцией

Хвича Кварацхелия высказался о своём будущем после поражения в матче с Турцией
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Футболист сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, когда решит вопрос со своим будущим в клубе, после поражения в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024 с Турцией (1:3).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

«После чемпионата Европы определюсь со своим будущим. Я просто хочу отдать всё, что у меня есть, на поле, чтобы помочь своей сборной. Не думаю о том, что говорят люди, на 100% сосредоточен только на Грузии», – приводит слова Кварацхелии Sky Sport Italy.

Напомним, основным претендентом на звезду сборной Грузии считается «ПСЖ». Ранее агент и отец Кварацхелии заявили, что футболист хочет покинуть клуб и выступать за команду, которая играет в Лиге чемпионов. После этого «Наполи» выступил с заявлением, в котором напомнил, что у футболиста есть действующий контракт с клубом и на данный момент он не продаётся.

Чемпионат Европы 2024 года в Германии стартовал 14 июня и пройдёт до 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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