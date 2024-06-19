Защитник сборной Чехии забил в свои ворота, а затем ошибся при победном голе Португалии

Завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Португалии и Чехии. Игра закончилась победой сборной Португалии со счётом 2:1. На 69-й минуте матча защитник сборной Словакии Робин Гранач забил мяч в свои ворота. Он же ошибся при победном голе сборной Португалии.

На 90+2-й минуте Гранач остановил прострел вдоль своих ворот, однако потерял контроль над мячом, в результате чего португалец Шику Консейсау забил гол.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.