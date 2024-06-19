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Защитник сборной Чехии забил в свои ворота, а затем ошибся при победном голе Португалии

Защитник сборной Чехии забил в свои ворота, а затем ошибся при победном голе Португалии
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Завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Португалии и Чехии. Игра закончилась победой сборной Португалии со счётом 2:1. На 69-й минуте матча защитник сборной Словакии Робин Гранач забил мяч в свои ворота. Он же ошибся при победном голе сборной Португалии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

На 90+2-й минуте Гранач остановил прострел вдоль своих ворот, однако потерял контроль над мячом, в результате чего португалец Шику Консейсау забил гол.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

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