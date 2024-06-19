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Роналду нанёс больше всех ударов в матче с Чехией, а точность его передач составила 100%

Роналду нанёс больше всех ударов в матче с Чехией, а точность его передач составила 100%
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39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией (2:1) по количеству ударов. Португальский нападающий нанёс их в количестве пяти штук. Об этом информирует Opta Sports.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

По информации источника, Роналду разделил первое место по пасам под удар (2), а также закончил матч со 100-процентной точностью передач (22/22).

Кроме того, Роналду укрепился на первом месте по количеству матчей на чемпионатах Европы. 39-летний футболист достиг показателя в 26 игр на Евро.

На 62-й минуте матча забил полузащитник сборной Чехии Лукаш Провод: получив передачу от Владимира Цоуфала, он поразил ворота соперника ударом из-за пределов штрафной площади с рикошетом от штанги. На 69-й минуте встречи сборная Португалии сравняла счёт: мяч в свои ворота забил чешский защитник Робин Гранач.

На 87-й минуте матча забил португалец Диогу Жота, но его гол был отменён после просмотра видеоповтора. Однако португальцы всё-таки смогли вырвать победу: на 90+2-й минуте победный мяч забил Шику Консейсау.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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