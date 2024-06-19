Роналду нанёс больше всех ударов в матче с Чехией, а точность его передач составила 100%

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией (2:1) по количеству ударов. Португальский нападающий нанёс их в количестве пяти штук. Об этом информирует Opta Sports.

По информации источника, Роналду разделил первое место по пасам под удар (2), а также закончил матч со 100-процентной точностью передач (22/22).

Кроме того, Роналду укрепился на первом месте по количеству матчей на чемпионатах Европы. 39-летний футболист достиг показателя в 26 игр на Евро.

На 62-й минуте матча забил полузащитник сборной Чехии Лукаш Провод: получив передачу от Владимира Цоуфала, он поразил ворота соперника ударом из-за пределов штрафной площади с рикошетом от штанги. На 69-й минуте встречи сборная Португалии сравняла счёт: мяч в свои ворота забил чешский защитник Робин Гранач.

На 87-й минуте матча забил португалец Диогу Жота, но его гол был отменён после просмотра видеоповтора. Однако португальцы всё-таки смогли вырвать победу: на 90+2-й минуте победный мяч забил Шику Консейсау.

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