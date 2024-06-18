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«Лестер» близок к назначению на пост главного тренера бывшего наставника «Челси»

«Лестер» близок к назначению на пост главного тренера бывшего наставника «Челси»
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Английский специалист Грэм Поттер, возглавлявший «Брайтон» и «Челси», близок к назначению на пост главного тренера «Лестера». Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, несмотря на финансовые проблемы «Лестера» и возможную продажу нескольких игроков основного состава, клубу удалось убедить Поттера в привлекательности их проекта.

Напомним, бывший наставник «лис» Энцо Мареска стал новым главным тренером «Челси».

49-летний специалист занимал должность главного тренера «Челси» с сентября 2022 года по апрель 2023 года. За этот период под руководством Поттера «Челси» принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых лондонский клуб 12 раз одержал победу, восемь раз сыграл вничью и 11 раз потерпел поражение.

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