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Витинья признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Португалией и Чехией

Витинья признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Португалией и Чехией
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Полузащитник сборной Португалии Витинья признан лучшим игроком матча с Чехией (2:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

«Он контролировал темп игры, делал много передач с высоким процентом точности. Он сыграл важную роль в защитных действиях, сделав ряд ключевых перехватов», — говорится в заявлении УЕФА.

На 62-й минуте матча забил полузащитник сборной Чехии Лукаш Провод: получив передачу от Владимира Цоуфала, он поразил ворота соперника ударом из-за пределов штрафной площади с рикошетом от штанги. На 69-й минуте встречи сборная Португалии сравняла счёт: мяч в свои ворота забил чешский защитник Робин Гранач.

На 87-й минуте матча забил португалец Диогу Жота, но его гол был отменён после просмотра видеоповтора. Однако португальцы всё-таки смогли вырвать победу: на 90+2-й минуте победный мяч забил Шику Консейсау.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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