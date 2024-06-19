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Витинья признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Португалией и Чехией

Полузащитник сборной Португалии Витинья признан лучшим игроком матча с Чехией (2:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

«Он контролировал темп игры, делал много передач с высоким процентом точности. Он сыграл важную роль в защитных действиях, сделав ряд ключевых перехватов», — говорится в заявлении УЕФА.

На 62-й минуте матча забил полузащитник сборной Чехии Лукаш Провод: получив передачу от Владимира Цоуфала, он поразил ворота соперника ударом из-за пределов штрафной площади с рикошетом от штанги. На 69-й минуте встречи сборная Португалии сравняла счёт: мяч в свои ворота забил чешский защитник Робин Гранач.

На 87-й минуте матча забил португалец Диогу Жота, но его гол был отменён после просмотра видеоповтора. Однако португальцы всё-таки смогли вырвать победу: на 90+2-й минуте победный мяч забил Шику Консейсау.