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Португалия — Чехия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Португалия — Чехия: Провод открыл счёт на 62-й минуте

Португалия — Чехия: Провод открыл счёт на 62-й минуте
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В эти минуты на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Чехии. В качестве главного арбитра встречи выступает итальянец Марко Гуида. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

На 62-й минуте матча забил полузащитник сборной Чехии Лукаш Провод: получив передачу от Владимира Цоуфала, он поразил ворота соперника ударом из-за пределов штрафной площади с рикошетом от штанги.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

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