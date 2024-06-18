Португалия — Чехия: Провод открыл счёт на 62-й минуте

В эти минуты на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Чехии. В качестве главного арбитра встречи выступает итальянец Марко Гуида. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 62-й минуте матча забил полузащитник сборной Чехии Лукаш Провод: получив передачу от Владимира Цоуфала, он поразил ворота соперника ударом из-за пределов штрафной площади с рикошетом от штанги.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.