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«Мы накинулись на еду, как падальщики». Фердинанд — о случае в сборной Англии при Капелло

«Мы накинулись на еду, как падальщики». Фердинанд — о случае в сборной Англии при Капелло
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд во время подкаста с Фабио Капелло вспомнил интересный случай во время работы итальянца с национальной командой Англии.

«Тренер всё время был серьёзен. Время от времени шутил, но всегда был серьёзен. И он хотел создать соответствующую атмосферу.

При нём наша еда была ужасной. Однажды я и Стивен Джеррард подошли к Капелло с просьбой сделать питание более вкусным, на что получили отказ.

В конце концов после одной из игр мы пошли в McDonald's, сделали заказ и попросили принести еду к нам в номер так, чтобы никто из тренерского штаба не увидел. Когда принесли еду, мы накинулись на неё, как падальщики. Её ели все игроки сборной», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Фабио Капелло возглавлял сборную Англии с 2008 по 2012 год.

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