Когда Роналду дебютировал на Евро, автору победного гола в матче с Чехией был один год

Шику Консейсау, автору победного мяча сборной Португалии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией (2:1), был один год, когда его соотечественник Криштиану Роналду впервые дебютировал на Евро.

Консейсау родился 14 декабря 2002 года. Роналду дебютировал на Евро летом 2004 года.

На 90+2-й минуте матча Гранач остановил прострел вдоль своих ворот, однако потерял контроль над мячом, в результате чего португалец Шику Консейсау забил гол.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.