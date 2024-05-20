«Химки» вернулись в РПЛ! Для очередной победы хватило одного удара в створ

Перед 33-м туром Первой лиги «Химки» находились на первой строчке в таблице, а «Кубань» — на последней. Для одних матч ничего не решал, другим — позволил решить поставленную задачу.

«Химки» приехали в Краснодар с желанием оформить возвращение в РПЛ. Победа гарантировала бы команде Андрея Талалаева одно из двух первых мест в таблице и, следовательно, повышение в классе. Впрочем, «Химкам» было достаточно сыграть не хуже «Акрона», который в параллельном матче рубился с «Арсеналом». «Кубань», в свою очередь, выходила на поле без особенной мотивации. Уже понятно, что команда начнёт новый сезон во Второй лиге. Более того, «Кубань» ни при каких обстоятельствах не поднялась бы выше последнего места в таблице. Плюс она ни разу не побеждала в 2024 году.

Все эти факторы делали «Химки» безоговорочным фаворитом матча. Любопытно, что «Кубань» чаще владела мячом по итогам первого тайма: 51% против 49%. С другой стороны, хозяева нанесли всего лишь один удар (в створ — 0). Неудивительно, что они завершили первый тайм с нулем в графе «забитые мячи». С такими цифрами тяжело рассчитывать на какой-то приемлемый результат.

А что же «Химки»? Команда Талалаева нанесла до перерыва шесть ударов, один — в створ. Да, ничего сверхъестественного, но самое главное, что «Химки» забили. Александр Руденко здорово открылся в штрафной площади, а потом упал после контакта с Игорем Безденежных. Арбитр Алексей Лапатухин сразу указал на «точку». Руденко сам подошёл к мячу и исполнил всё безупречно — попал в самый уголок. Вратарь Юрий Нестеренко угадал направление удара, но уж слишком точным он получился.

Андрей Талалаев вернул «Химки» в РПЛ Фото: ФК «Химки»

В концовке тайма «Химки» должны были забивать второй мяч, но хозяевам откровенно повезло. Бутта Магомедов классно убрал защитника на замахе, но совсем немного не попал в дальний угол. Казалось, что попасть в створ гораздо проще, чем не попасть. Сразу после этого Талалаев снял с игры Магомедова, то есть за пару минут до свистка на перерыв. Непонятно, с чем связано с такое решение главного тренера. Возможно, узнаем после матча.

На 66-й минуте повезло уже «Химкам» — мяч после удара Александра Смирнова прошёл рядом с дальней штангой. Вратарь гостей Игорь Обухов был отыгран и уже никак не помог бы команде. Это был первый и единственный опасный момент у ворот подмосковного клуба. Концовка встречи прошла в довольном спокойном ритме. Хозяева так и не забили, несмотря на призывы немногочисленных болельщиков на трибунах в Краснодаре. «Кубань» так и не нанесла ни одного удара в створ за весь матч. Правда, гости ушли недалеко — один удар.

Таким образом, «Химки» возвращаются в РПЛ спустя всего один сезон. Они уже точно не опустятся ниже второго места в таблице и вернутся в элиту напрямую. А поскольку «Акрон» проиграл «Арсеналу» (0:1), то место в РПЛ получило и махачкалинское «Динамо».