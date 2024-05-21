Агент Дркушича отреагировал на попадание игрока в расширенный список Словении на Евро-2024

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы центрального защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, отреагировал на попадание игрока в расширенный список Словении на Евро-2024.

«Конечно, Ванья Дркушич счастлив и гордится тем, что попал в расширенный список национальной команды Словении на чемпионат Европы — 2024», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: