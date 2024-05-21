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Силкин: Марцел Личка — лучший тренер этого сезона РПЛ

Силкин: Марцел Личка — лучший тренер этого сезона РПЛ
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Известный российский футбольный специалист Сергей Силкин назвал лучшего тренера в этом розыгрыше РПЛ, а также игрока, который является открытием сезона.

«Я бы назвал лучшим тренером сезона РПЛ Марцела Личку, он мне нравится. Открытием сезона Константина Тюкавина и при этом никто не разочаровал», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что Марцел Личка является главным тренером московского «Динамо». Он возглавил бело-голубых прошлым летом. Форвард динамовцев Константин Тюкавин забил 15 мячей и сделал 10 ассистов в 29 играх этого сезона РПЛ.

После 29 туров в чемпионате России по футболу московское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. На счету бело-голубых стало 56 очков. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», у которого 54 очка. «Краснодар» с 53 очками пребывает на третьем месте.

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