«Спасибо за всё, Тони». Роналду — о завершении карьеры Крооса

Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский «Аль-Наср», отреагировал на новость о завершении карьеры полузащитником «сливочных» Тони Кроосом после Евро-2024.

«Спасибо за всё, Тони! Какая честь разделить с тобой одно поле. Всего тебе наилучшего в будущем!» — написал Роналду в социальной сети.

Напомним, Роналду и Кроос вместе выступали в составе «Реала» с 2014 по 2018 год.

Немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

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34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: