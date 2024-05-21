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«Это было сложно». Саутгейт — о решении не вызывать Хендерсона в сборную Англии на Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал решение не включать 33-летнего полузащитника «Аякса» Джордана Хендерсона в расширенный список футболистов, которые поедут на Евро-2024.

«Мне трудно оставить Хендерсона вне команды, он всегда поддерживал меня.

Определяющим фактором стала травма, которую он получил на последнем сборе. Он пропустил пять недель и не смог набрать необходимую форму», — приводит слова Саутгейта журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Хендерсон выступает за сборную Англии с 2010 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

Английский полузащитник получил травму 28 марта. Процесс восстановления занял 37 дней.

Евро-2024: итоговый список команд: