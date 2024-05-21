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Дркушич отреагировал на попадание в расширенный состав сборной Словении на Евро-2024

Дркушич отреагировал на попадание в расширенный состав сборной Словении на Евро-2024
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Защитник и капитан «Сочи» Ванья Дркушич прокомментировал своё попадание в расширенный список сборной Словении на чемпионат Европы – 2024.

«Я ожидал вызов. Уже полтора года играю в сборной Словении, и сейчас мне очень приятно видеть свою фамилию в расширенном списке на чемпионат Европы. Группа у нас очень сложная, но на Евро нет лёгких групп. Мы знаем свой уровень. В сборной царит хорошая атмосфера, однако мы ещё не говорили о своих целях, но, конечно, не поедем туда ради трёх игр. Постараемся добиться результата», — приводит слова Дркушича Metaratings.

На Евро-2024 Словения попала в группу C к сборным Дании, Сербии и Англии. Стартовый матч на турнире команда проведёт в воскресенье, 16 июня. Она сыграет с датчанами, начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

Напомним, в 22 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги Дркушич стал автором двух голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в € 3 млн.

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