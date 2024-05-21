Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Айссауи прокомментировал отсутствие игровой практики у игрока ЦСКА

Агент Айссауи прокомментировал отсутствие игровой практики у игрока ЦСКА
Комментарии

Футбольный агент Анисс Беншабане, который представляет интересы полузащитника московского ЦСКА Сида Ахмеда Айссауи, высказался об отсутствии игровой практики у игрока в составе армейцев.

«Мы все понимаем, что Сид Ахмед пропустил тренировочные сборы, но он усердно тренируется и ждёт своего шанса. Мы надеемся, что у него будет шанс на летних сборах.

Айссауи будет усердно работать во время перерыва, чтобы показать свой потенциал и завоевать доверие главного тренера ЦСКА», — сказал Беншабане в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ЦСКА объявил о трансфере Айссауи 20 февраля. Сумма сделки составила порядка € 250 тыс. 19-летний игрок до сих пор не дебютировал в составе армейцев.

Материалы по теме
Понтус Вернблум извинился за свою игру в ЦСКА перед народом Швеции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android