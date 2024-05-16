Клуб уровня РПЛ — снова в Махачкале! Как гиганты нашего футбола покорили Первую лигу

«Чемпионат» начинает подводить итоги сезона в Мелбет Первой лиге. И в первой номинации мы выбираем команду года. Ей, безусловно, стало махачкалинское «Динамо». В 2021 году клуб возродили, а уже на третий сезон он борется за выход в РПЛ! Рассказываем о пути «Динамо» и главных героях, что ведут Дагестан в элиту.

В 2021-м «Динамо» появилось на базе ФК «Махачкала». Президентом клуба остался Гаджи Гаджиев. Легендарный специалист ещё в 2019 году стал одним из учредителей «Махачкалы». А затем взялся за новый проект на основе старого. В первый сезон «Динамо» поднялось из Второй лиги в Первую. Розыгрыш-2022/2023 махачкалинцы завершили на восьмом месте.

А перед нынешним сезоном собрали мощный костяк руководителей. Президент – Гаджиев, генеральным директором позвали Шамиля Газизова (экс-«Уфа» и «Спартак»), главным тренером – Курбана Бердыева. Три крутых специалиста, объединившиеся в клубе Первой лиги. Во многом проект, который мы сейчас наблюдаем, это большая заслуга Гаджиева: он собрал вместе профессионалов из разных областей.

Курбан Бердыев бывший главный тренер «Динамо» Махачкала «Я абсолютно ничем не рискую, абсолютно. Этот вопрос, который беспокоит вас, меня [он] вообще не беспокоит. Кому-то что-то доказывать я не собираюсь. Надо поднимать дагестанский футбол — вот всё, что мне нужно. Если чувствую, что могу помочь, то сделаю это с удовольствием. Уверен, с этой командой можно решить вопрос выхода в Премьер-Лигу. У меня нет в этом никаких сомнений».

А Газизов отметил, что работа в «Динамо» – шанс научиться новому: «Деньги не были определяющим фактором. Честно скажу: в «Динамо» пришёл учиться тому, чего ещё не знаю. Мне нужен такой человек, у которого я научусь футболу. Здесь это Гаджиев».

Шамиль Газизов, Курбан Бердыев и Гаджи Гаджиев Фото: dinamo-mx.ru

«Динамо» собрало приличный для Первой лиги микс из местных футболистов, других качественных россиян и легионеров. Лидеры – сербский защитник Владимир Ковачевич, хавбек Никита Глушков, а также форварды Сердер Сердеров и Эгаш Касинтура. Всё готово к борьбе за выход в РПЛ! Но сезон команда начала не очень удачно: только две победы в семи стартовых турах. Зато после «Динамо» выдало пятиматчевую победную серию.

«Озвучивалась ли команде цель выйти в РПЛ? Мы все взрослые люди и понимаем, что надо в первую очередь показывать спортивные результаты. Всем будет только приятно, если это произойдёт. Но пока рано говорить.

Прошло только 12 туров, впереди ещё 22 игры. Будем биться в каждом матче. Работаем по умолчанию, но давайте впереди паровоза не бежать. Главное, что болельщикам нравится, надеемся, что народа на трибунах ещё прибавится. Если придёт больше 10 тысяч, для нас это станет приятным бонусом», – сказал Газизов после победы над «Енисеем» (1:0).

«Динамо» поднялось на первое место и после этого не опускалось ниже третьей строчки. На зимний перерыв махачкалинцы ушли лидерами. Президент «Динамо» Гаджиев при этом справедливо подмечал слабые стороны команды: «Могу оценить выступление в первой части сезона в Первой лиге как успешное, но с некоторыми проблемами, которые нужно решать. Мы мало забиваем, недостаточно надёжно контролируем мяч. Хотелось бы, чтобы побыстрее выходили в атаку. Из хороших моментов в игре — мы неплохо обороняемся, это основное. Но я не могу сказать, что мы действуем сбалансированно. Если игра динамичная, мы часто не успеваем».

Зимой в Махачкале произошли большие изменения. Курбан Бердыев покинул пост главного тренера. Телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым» сообщал, что наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для специалиста — сборная Азербайджана. «Мы изначально договорились, что имеем взаимное право на расторжение контракта в любое время. Так и было прописано в договоре. Почему? Ведь едва ли мы найдём сегодня ещё один подобный контракт. А причина одна – он шёл по моей просьбе в команду, заметно уступающую его уровню. Считаю, что его приглашение оправдало себя на 100% – он работал без пауз и многому научил ребят. Причиной ухода называли моё вмешательство в его работу? Помешать не удалось – настолько здорово Курбан работал.

На самом деле, в наших рабочих отношениях с Бердыевым не было никакой вертикали: я президент, начальник, а он наёмный работник. И я никогда не разговаривал с ним как президент, только как коллега. И никогда не говорил ему «делай, как я», что, собственно, и означает «вмешательство», – рассказывал Гаджиев. Интересно, что Бердыев в итоге вернулся в «Динамо». Его назначили на должность советника. Однако не исключено, что специалист получит новую тренерскую работу в межсезонье.

«Динамо» позвало на пост главного тренера Хасанби Биджиева. Во время игровой карьеры он выступал на позиции вратаря за нальчикский «Спартак», московский «Локомотив», ростовский СКА, ЦСКА и «Хапоэль» из Петах-Тиквы и Тель-Авива. Затем работал техническим директором «Локо», спортдиректором «Амкара» и «Анжи», ассистентом и главным тренером в нальчикском «Спартаке», а также возглавлял курский «Авангард» и «Ротор». В общем, богатое резюме.

Были опасения, что Махачкала после ухода Бердыева посыплется. Но нет, «Динамо» осталось в борьбе за РПЛ. Хотя за два тура до финиша махачкалинцы идут вторыми с 58 очками. А «Акрон» имеет шанс обогнать бело-голубых (есть матч в запасе, 56 очков). При этом существует вероятность, что «Динамо» и вовсе финиширует первым. До «Химок» – всего два очка.

«ДИНАМО» МАХАЧКАЛА Фото: dinamo-mx.ru

Махачкалицы – главное открытие и прорыв сезона Первой лиги. «Динамо» сражается за повышение с «Химками» (играли в прошлом году в РПЛ) и «Акроном» (частная команда, ставившая задачу подняться в элиту). И сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ. Всё зависит от двух последних туров. «Динамо» примет дома «Родину» и сыграет в гостях с «Аланией». Получится подняться без стыков?