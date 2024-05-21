Гончаренко заведёт «Урал» в стыковые матчи, «Пари НН» покинет РПЛ. Чем закончится сезон?

Давненько в Российской Премьер-Лиге не было столь интригующей турнирной ситуации перед последним туром. Пока неясно, кто станет чемпионом, да и борьба в нижней части таблицы за место в РПЛ окутана туманом.

«Сочи» уже точно покидает Премьер-Лигу и будет выступать в Первой лиге. Ещё одна команда должна составить компанию южанам. Клубы, которые займут 13-е и 14-е место, примут участие в стыковых матчах. Таким образом, вылететь напрямую может один из трёх клубов — «Балтика», «Пари НН» и «Факел». Занимающие 11-ю и 12-ю строчки «Урал» и «Оренбург» тоже не обезопасили себя. Но максимум, что им грозит — переходные матчи.

Игнашевич не потерял надежду

«Балтика» находится в самой сложной ситуации, поскольку набрала всего 26 очков и занимает предпоследнее место в таблице РПЛ. Удивительное дело — калининградцы явно прибавили в весенней части сезона, но их лучшие матчи пришлись на Кубок России. Подопечные Сергея Игнашевича прошли «Локомотив» и «Спартак», а также «Ростов». Они сыграют в Суперфинале с «Зенитом».

Но в РПЛ «Балтике» в каждом матче не хватало мельчайших деталей, чтобы достичь приемлемого результата. Игра у калининградцев стала заметно лучше, особенно в атаке, но грубые ошибки в обороне сводили к нулю все усилия.

В 30-м туре «Балтика» дома сыграет с «Локомотивом». Железнодорожники не проиграли семь из восьми последних матчей. Тем не менее калининградцы вполне могут найти слабые места в защите и забить, а затем выдержать давление. Именно так произошло в игре Кубка России со «Спартаком» (1:0) и с ЦСКА (3:1) в РПЛ.

Однако турнирная ситуация сложилась таким образом, что трёх очков в игре с «Локомотивом» в заключительном туре может не хватить для спасения от прямого вылета. Нужно ждать поражений «Факела» или «Пари НН», поскольку по результату очных встреч калининградцы опережают конкурентов. Сделать ставку на то, что «Балтика» спасётся от вылета, можно с коэффициентом 3.55.

Воронеж выстроит стену

«Факел» перед заключительным туром набрал 29 очков и находится на 13-м месте в турнирной таблице. У клуба из Воронежа минимальная задача в домашней игре с «Ахматом» — не проиграть. Таким образом, записав в актив 30 очков, «огнеопасные» отправятся в стыковые матчи. Но они ещё могут рассчитывать и оградить себя от лишних хлопот. Отставание от спасительной строчки — одно очко.

«Факел» забил в этом сезоне РПЛ меньше всех команд — всего 20 мячей, но и пропустил всего 31 гол. Крепкая оборона позволяет команде держаться на плаву.

У воронежцев хорошие шансы избежать вылета из РПЛ. Если клуб из Воронежа финиширует в зоне прямого вылета — сыграет 15.0. Если закончит сезон на 13-14-м месте — 2.85.

Юран бы смог

Судя по результатам в весенней стадии сезона, да и по качеству игры, «Пари НН» — это худший клуб РПЛ. Безвыигрышная серия нижегородцев составляет уже 10 матчей, в ходе которой они уступили в 9 из 10 встреч. Так что в команде настоящий и глубокий кризис.

Руководство довольно быстро сделало выводы из неудачных результатов и указало на выход Сергею Юрану. Новый тренер «Пари НН» Саша Илич отказался от привычной оборонительной схемы, а новая совсем не работает, о чём красноречиво говорят 12 пропущенных мячей в двух последних матчах.

Игроки признаются в интервью, что потеряли уверенность в собственных силах, а новый тренерский штаб не может их мотивировать. В последнем туре «Пари НН» сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Самарцы изобретательны в атаке и нагрузят защиту нижегородцев по полной. Выдержат ли они давление? Вряд ли.

Наиболее вероятно, что как раз «Пари НН» займёт 15-е место. Поставить на это можно за 4.75.

У «Оренбурга» и «Урала» плохие перспективы

Как минимум «Факел» запросто может отправить одну из команд с 11-12-го места в зону стыковых матчей. У «Урала» достаточно непростой матч с ЦСКА. Встречи Виктора Гончаренко с бывшей командой складываются весьма неудачно. Хотя в игре первого круга екатеринбуржцы одержали долгожданную победу. Но каковы шансы повторить этот результат, с учётом того, что армейцы не заметили оборону «Пари НН» в минувшем туре, выиграв со счётом 6:2?

«Оренбургу» предстоит не менее неприятная встреча — со «Спартаком». В минувшем матче красно-белые выиграли у «Рубина» — 3:1. С учётом некоторой нестабильности москвичей, определённый шанс у оренбуржцев будет. Если «Оренбург» окажется в зоне стыковых матчей — сыграет коэффициент 2.20. Если «Урал» — 2.30.

На что ставить?

«Пари НН» набрал достаточное количество очков в первой части сезона, иначе команда давно находилась бы в зоне вылета. Системный кризис затронул все линии, а особенно больно ударил по обороне — за последние две игры пропущено 12 мячей.

Нижегородцам в 30-м туре предстоит играть на выезде с «Крыльями Советов». С такой защитой им просто не на что рассчитывать в Самаре. Если «Балтика» при этом обыграет «Локомотив», то клуб из Нижнего Новгорода вылетит, поскольку у калининградцев преимущество в очных встречах.

Также предположим, что в очередной раз «Урал» проиграет ЦСКА, который пребывает на подъёме. А «Факел» воспользуется плохим настроением в «Ахмате» и наберёт важные три очка. Пора бы Виктору Гончаренко задуматься над крайне слабыми выступлениями своих подопечных.

Ставка 1: «Пари НН» займёт 15-е место в таблице за 4.75.

Ставка 2: «Урал» займёт 13-е или 14-е место за 2.30.