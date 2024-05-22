Отец Кузяева: Сафонов спокойно сможет заиграть в «ПСЖ»

Отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева Адьям Кузяев поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Матвей очень сильный вратарь. Уверен, что Сафонов спокойно сможет заиграть в «ПСЖ». Не согласен, что с Доннаруммой тяжело будет конкурировать, потому что Матвей посильнее итальянца и сможет быть первым номером», – приводит слова Адьяма Кузяева Metaratings.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» и «ПСЖ» начали переговоры о переходе голкипера.