Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Кузяева: Сафонов спокойно сможет заиграть в «ПСЖ»

Отец Кузяева: Сафонов спокойно сможет заиграть в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева Адьям Кузяев поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Матвей очень сильный вратарь. Уверен, что Сафонов спокойно сможет заиграть в «ПСЖ». Не согласен, что с Доннаруммой тяжело будет конкурировать, потому что Матвей посильнее итальянца и сможет быть первым номером», – приводит слова Адьяма Кузяева Metaratings.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» и «ПСЖ» начали переговоры о переходе голкипера.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Краснодар» и «ПСЖ» приближаются к соглашению по трансферу Сафонова за € 20 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android