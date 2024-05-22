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Магомед Оздоев рассказал, за счёт чего удалось поднять уровень РПЛ

Магомед Оздоев рассказал, за счёт чего удалось поднять уровень РПЛ
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Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев рассказал о причинах повышения уровня РПЛ.

«Поднять уровень РПЛ удалось за счёт качества футболистов, которые тянут уровень лиги. Это во всём мире так. Один футболист не поднимет уровень футбола чемпионата в целом, для этого нужно много футболистов во многих командах. Это не четыре или пять человек, а минимум 20 игроков во всём чемпионате. Это даёт толчок. У «Зенита» очень хороший состав. Наверное, в определённом моменте уходит фарт, но по составу и качеству хорошие футболисты есть в «Краснодаре», «Динамо», «Спартаке», ЦСКА и «Локомотиве», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

Матч «Краснодар» – «Динамо» начнётся в 16:30 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Бело-голубым достаточно не проиграть в этом матче для того, чтобы стать чемпионами нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

Турнирная таблица РПЛ
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