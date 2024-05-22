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Антонио Кассано посоветовал Тьяго Мотте не переходить в «Ювентус»

Антонио Кассано посоветовал Тьяго Мотте не переходить в «Ювентус»
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Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о возможном переходе главного тренера «Болоньи» Тьяго Мотты в «Ювентус». Ранее в СМИ появились сообщения, что специалист согласился возглавить туринскую команду.

«Я всем сердцем надеюсь, что Тьяго Мотта не согласится перейти в «Ювентус», я искренне на это надеюсь. Тьяго Мотта проделал исключительную работу, он был лучшим тренером Италии вместе с Гасперини, он проделал фантастическую работу.

Вы помните, что «Ювентус» уже много лет назад хотел изменить свою игру, подписав Сарри. «Ювентус» всегда придерживался мантры о том, что победа не важна, это единственное, что имеет значение, как сказал Бониперти. Им наплевать на красивый футбол», — приводит слова Кассано Calciomercato.

41-летний Тьяго Мотта завершил карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю».

После 36 туров текущего сезона итальянской Серии А «Болонья» под руководством Тьяго Мотты набрала 67 очков и на текущий момент занимает третье место, гарантировав себе квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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