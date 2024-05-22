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Тьяго Мотта согласился возглавить «Ювентус» — Sky Sport Italia

Тьяго Мотта согласился возглавить «Ювентус» — Sky Sport Italia
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Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта ответил на предложение «Ювентуса» относительно поста наставника команды. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, специалист дал согласие возглавить туринскую команду. В ближайшие часы Тьяго Мотта должен сообщить о своём выборе руководству «Болоньи». Отмечается, что тренер подпишет трёхлетний контракт с туринцами и будет получать заработную плату в размере € 5 млн в год

Напомним, 17 мая «старая синьора» объявила об увольнении Массимилиано Аллегри, возглавлявшего туринский клуб с 2021 года.

41-летний Тьяго Мотта завершил карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю».

После 36 туров текущего сезона итальянской Серии А «Болонья» под руководством Тьяго Мотты набрала 67 очков и на текущий момент занимает третье место, гарантировав себе квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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