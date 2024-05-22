Тьяго Мотта согласился возглавить «Ювентус» — Sky Sport Italia

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта ответил на предложение «Ювентуса» относительно поста наставника команды. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, специалист дал согласие возглавить туринскую команду. В ближайшие часы Тьяго Мотта должен сообщить о своём выборе руководству «Болоньи». Отмечается, что тренер подпишет трёхлетний контракт с туринцами и будет получать заработную плату в размере € 5 млн в год

Напомним, 17 мая «старая синьора» объявила об увольнении Массимилиано Аллегри, возглавлявшего туринский клуб с 2021 года.

41-летний Тьяго Мотта завершил карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю».

После 36 туров текущего сезона итальянской Серии А «Болонья» под руководством Тьяго Мотты набрала 67 очков и на текущий момент занимает третье место, гарантировав себе квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон.