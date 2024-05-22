Магомед Оздоев назвал команду в РПЛ, которая его удивила в этом сезоне

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев рассказал, что из всех команд нынешнего сезона РПЛ его удивила «Балтика».

«Меня очень приятно удивила «Балтика». Было очень интересно понаблюдать за Игнашевичем в РПЛ – и он очень понравился. У Игнашевича очень целостная команда. Будет жалко, если они вылетят. Проделана великолепная работа – «Балтика» играет в добротный футбол. Но бывают такие игры, как с «Динамо», когда жалко «Балтику». При том что должны были забивать третий мяч и уходить спокойно. А откуда ни возьмись прилетели два мяча (смеётся). Это футбол. Тем он и интересен», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Балтика» после 29 сыгранных матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке. Подопечные Игнашевича также вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России, где сыграют с «Зенитом».