Педро: когда в «Зените» мы играем в квадрат, я захожу в него первым, как самый молодой

Бразильский нападающий «Зенита» Педро ответил на вопрос о том, как проявляется тот факт, что он один из самых молодых игроков петербургской команды.

«Такого, чтобы меня заставляли таскать мячи, фишки, тут нет. Но когда перед матчем на разминке мы играем в квадрат, я всегда захожу в него первым, как самый молодой. Даже не жду, когда мне скажут, потому что знаю, что должен идти. В Бразилии то же самое — младшие всегда что-то делают за старших», — заявил Педро в интервью пресс-службе петербуржцев.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Напомним, сине-бело-голубые после 29 туров чемпионата России по футболу набрали 54 очка и занимает вторую строчку турнирной таблицы.