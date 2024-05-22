Таранов: интерес «ПСЖ» к Сафонову — отлично для российского футбола и наших игроков

Бывший центральный защитник московского ЦСКА Иван Таранов прокомментировал информацию о переговорах «ПСЖ» и «Краснодара» по переходу во французский клуб голкипера «быков» Матвея Сафонова.

«Новость об интересе «ПСЖ» к Сафонову — это интересно! Если эта информация правдивая, то здорово, если его зовут. Здорово, если Эдика Сперцяна зовут в «Боруссию». Если есть доля правды в новости, то это отлично для российского футбола и для наших игроков.

Поиграть на таком хорошем уровне, в команде, которая принимает участие в Лиги чемпионов. Это просто великолепно. Но, опять же, есть агентские игры, чтобы поднять цену игроку на трансферном рынке. Тогда это уже совсем другое направление», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.