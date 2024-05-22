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Сафонов — лучший вратарь РПЛ по предотвращённым голам с сезона-2018/2019

Сафонов — лучший вратарь РПЛ по предотвращённым голам с сезона-2018/2019
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов предотвратил 24,4 гола с сезона-2018/2019, когда он стал полноценно играть в РПЛ. Это лучший результат среди всех вратарей чемпионата России за этот период времени, сообщает Opta Sports.

Топ-5 вратарей по предотвращённым голам с сезона-2018/2019:

24,4 — Матвей Сафонов;
22,8 — Игорь Акинфеев;
22,4 — Илья Лантратов;
18,7 — Александр Беленов;
11,3 — Сергей Рыжиков.

При этом Сафонов допустил 10 явных голевых ошибок, минимум на три больше, чем любой другой вратарь на этом отрезке.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» и «ПСЖ» начали переговоры о переходе Сафонова.

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