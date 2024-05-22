Лукман — первый игрок с 2020 года, оформивший дубль в финале Лиги Европы

В эти минуты проходит финал Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Команды играют на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. На момент выхода новости счёт в игре 2:0.

Уже на 12-й минуте встречи нападающий «Аталанты» Адемола Лукман с голевой передачи Давиде Дзаппакосты открыл счёт в игре. Затем, на 26-й минуте, нигерийский форвард забил второй мяч бергамасков, оформив дубль.

Таким образом, Лукман — первый игрок с 2020 года, оформивший дубль в финале Лиги Европы.

Предыдущим таким игроком был нападающий Люк де Йонг, который, выступая за «Севилью», дважды забил в ворота «Интера». В том финале Лиге Европы, который прошёл 21 августа 2020 года, «Севилья» победила со счётом 3:2.