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Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
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Лукман — первый игрок с 2020 года, оформивший дубль в финале Лиги Европы

Лукман — первый игрок с 2020 года, оформивший дубль в финале Лиги Европы
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В эти минуты проходит финал Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Команды играют на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. На момент выхода новости счёт в игре 2:0.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
2-й тайм
2 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'    

Уже на 12-й минуте встречи нападающий «Аталанты» Адемола Лукман с голевой передачи Давиде Дзаппакосты открыл счёт в игре. Затем, на 26-й минуте, нигерийский форвард забил второй мяч бергамасков, оформив дубль.

Таким образом, Лукман — первый игрок с 2020 года, оформивший дубль в финале Лиги Европы.

Предыдущим таким игроком был нападающий Люк де Йонг, который, выступая за «Севилью», дважды забил в ворота «Интера». В том финале Лиге Европы, который прошёл 21 августа 2020 года, «Севилья» победила со счётом 3:2.

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