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Нападающий «Штутгарта» Крис Фюрих склоняется к переходу в «Баварию» — Kicker

Нападающий «Штутгарта» Крис Фюрих склоняется к переходу в «Баварию» — Kicker
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Крайний нападающий «Штутгарта» Крис Фюрих близок к переходу в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Kicker.

По сведениям источника, нападающий, предметный интерес к которому проявляют также дортмундская «Боруссия» и некоторые клубы английской Премьер-лиги, склоняется к варианту с переходом в мюнхенский клуб. Трансфер может обойтись «Баварии» в сумму в районе € 25-30 млн.

Крис Фюрих является игроком «Штутгарта» с лета 2021 года, когда он перешёл в команду из «Падерборна». В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал семь голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

«Штутгарт» финишировал в минувшем сезоне немецкой Бундеслиги на втором месте, имея в активе 73 очка.

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