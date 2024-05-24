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Дмитрий Аленичев: очень бы не хотелось, чтобы «Балтика» вылетала

Дмитрий Аленичев: очень бы не хотелось, чтобы «Балтика» вылетала
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Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о грядущем матче 30-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграют с «Балтикой». Встреча состоится завтра, 25 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Будете ли болеть за «Балтику» в матче с «Локо»? Верите, что она может спастись?
— Я не буду персонально болеть за «Балтику» или «Локомотив». «Локо» мне небезразличен — там я провёл три года. Будет интересно понаблюдать в заключительном туре за играми в верхней и нижней частях таблицы.

Конечно, очень бы не хотелось, чтобы «Балтика» вылетела. Я видел потрясающую атмосферу на стадионе и прекрасных болельщиков, которые горячо поддерживали команду. Если «Балтика» вылетит в Первую лигу, это будет достаточно сильный удар по клубу и болельщикам.

При удачных раскладах для «Балтики» может вылететь «Пари НН». В Нижнем тоже прекрасные болельщики, новый стадион — не желаю вылета и им. Как и «Факелу» — будет просто неприятно. Но есть регламент, от этого никуда не денешься. Хочется, чтобы все игры прошли в честной борьбе и команды показали красивый футбол. А результат зависит от всех команд, — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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