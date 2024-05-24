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Гвардиола: не считаю, что тренеры, не выигрывающие трофеи, являются неудачниками

Гвардиола: не считаю, что тренеры, не выигрывающие трофеи, являются неудачниками
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о коллегах, работающих в английской Премьер-лиге.

«Вы должны побеждать. Но только один тренер может выиграть [трофей]. Говорит ли это о том, что все остальные — неудачники? Я так не думаю. Я бы не чувствовал себя неудачником, если бы не выиграл Премьер-лигу. Не думаю, что в «Арсенале» чувствуют что-то подобное, ведь они выступили невероятно», — приводит слова Гвардиолы журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Подопечные Гвардиолы набрали 91 очко после 38 туров, опередив ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на два очка.

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