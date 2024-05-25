«Четырёхкратный». Данил Круговой опубликовал фото в золотой форме «Зенита»

Защитник «Зенита» Данил Круговой, выступающий в составе второй команды санкт-петербургского клуба, опубликовал пост в своём телеграм-канале, посвящённый победе сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.

«Четырёхкратный», — подписал фотографию Круговой.

Напомним, в январе этого года 25-летний Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2». Соглашение игрока с армейцами начнёт действовать летом, после того как закончится контракт Данила с «Зенитом». Круговой – воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Данил провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.