Шалимов: не мог понять — «Динамо» осознанно играло от обороны с «Краснодаром» или нет

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мыслями об игре московского «Динамо» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«План «А» — играть так, как они обычно играли. Я не мог понять — это они осознанно играют от обороны, как это было, например, с «Зенитом» или «Крыльями» в первые 20 минут, или нет. А вот что такое план «Б»… Например, если команда играет в три центральных защитника, а тебя не устраивает счёт, то бывает план «Б» — убираешь центрального защитника, а в середину выпускаешь на одного игрока больше, но такого не было.

Если тебя счёт устраивает, то минут за 15 выпускаешь ещё одного центрального и начинаешь играть в пять защитников. Ещё может быть так — тебя не устраивает счёт, тогда выпускаешь высоких или отправляешь в атаку центрального защитника. Потом начинаешь подавать, бороться, а там отскоки, подборы, давление, стандарты. Вот что такое план «Б», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.