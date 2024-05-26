Червиченко: «Динамо» играло на дурака, так не играются чемпионские матчи

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 30-го тура РПЛ, в котором «Динамо» проиграло «Краснодару» со счётом 0:1.

«Лучше было бы, если бы чемпион определился в матче, который проходил в Краснодаре. К сожалению, у нас уже приевшийся чемпион. «Динамо» же надо было забивать, но команда была на мандраже. Надо было выходить и играть на победу, а они играли на дурака, думая, что чего-то запихнут. Хотя чуть не запихнули, ведь мяч дважды попал в штангу. Но так не выигрывают чемпионские матчи, это не чемпионская игра. Если ты хочешь быть чемпионом, то ты ищешь счастья у ворот соперника, а не пытаешься отстоять свои.

Нужно было играть, как это сделал «Зенит», хотя к этому матчу есть вопросы. Особенно к Песьякову и второму пропущенному мячу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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