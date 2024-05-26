Погребняк: гегемония «Зенита» — это дополнительная мотивация для других клубов РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк высказался о чемпионстве «Зенита» в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Другим командам стоит задуматься, как быть более конкурентоспособными. Гегемония «Зенита» — это дополнительная мотивация для других клубов, чтобы его с первого места сместить», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

25 мая состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Таким образом, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.