Паулу Фонсека возглавит «Милан» — Николо Скира

«Милан» достиг договорённости с португальским тренером «Лилля» Паулу Фонсекой о назначении на пост главного тренера команды после ухода Стефано Пиоли, сообщает журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, стороны согласовали условия контракта специалиста, который будет рассчитан до 2026 года. Фонсека будет получать в «Милане» € 3,5 млн в год. Отмечается, что в ближайшие дни стороны уладят формальности и тренер подпишет соглашение с клубом.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Милана» может стать наставник саудовского клуба «Аль- Иттихад» Марсело Гальярдо.

«Лиллем» Фонсека руководит с 2022 года. Под руководством Фонсеки французская команда с 59 набранными очками после 34 матчей завершила минувший сезон Лиги 1 на четвёртом месте. Действующий контракт Фонсеки с клубом истечёт летом этого года.