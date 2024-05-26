Георгий Джикия дал оценку сезону «Спартака»

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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия, который покинет красно-белых грядущим летом, поделился мнением о нынешнем сезоне московского клуба.

— Итог отрицательный. Неудовлетворительный. Такое место в турнирной таблице, нас, конечно, не устраивает. Но сезон закончился – это нужно принять как факт.

— Как ты пережил вылет из Кубка?

— Это было достаточно больно. Хотелось побороться за трофей, перед тем как решать свои вопросы, — сказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отстав от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.

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