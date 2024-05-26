«Я знаю, кто в клубе хочет быть капитаном». Последнее интервью с Джикией в «Спартаке»

Сезон завершился для «Спартака» относительно спокойно. В последнем туре команда прилетела в исторически неудобный Оренбург и скатала нули. И поражения нет, и соперник доволен, поскольку остался в РПЛ.

Теперь в «Спартаке» наступает новая эра. Вскоре команду возглавит новый тренер Деян Станкович. А ещё у неё сменится капитан. Матч в Оренбурге стал последним, где в заявку попал Георгий Джикия. После истечения контракта он клуб покинет.

После игры Джикия пообщался с «Чемпионатом» и ответил на самые важные вопросы.

— Сезон для «Спартака» завершился — пятое место. Какой итог можешь подвести?

— Итог отрицательный. Неудовлетворительный. Такое место в турнирной таблице, нас, конечно, не устраивает. Но сезон закончился – это нужно принять как факт.

— Как ты пережил вылет из Кубка?

— Это было достаточно больно. Хотелось побороться за трофей, перед тем как решать свои вопросы.

— Ты дружишь с Хабибом. Поздравил его с выходом Махачкалы в РПЛ?

— Хабиба — нет, но говорил с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым. Договорились с ним созвониться после окончания чемпионата. Если он будет в Москве, обязательно увидимся.

Георгий Джикикя и Хабиб Нурмагомедов Фото: Из личного архива Георгия Джикии

— Означает ли твой уход из «Спартака», что Хабиб перестанет ходить на матчи?

— Не знаю. Надо будет спросить. Думаю, если у него будет желание и время — обязательно придёт. Он неоднократно это делал, и дело было не во мне. Он любит футбол, любит посещать большие и хорошие матчи.

— Можешь назвать наследника по капитанской повязке после твоего ухода?

— Есть достойные ребята. Есть факт, что придёт новый тренер. На этом будет делаться акцент, будет собираться новый «капитанский совет». Это совершенно нормально. У нового тренера будут свои предпочтения и видение.

— За кого бы ты голосовал?

— Я знаю, кто в клубе хочет быть капитаном — это отличное желание. Несколько ребят, в хорошем плане, горят этим желанием. Так что будет не совсем корректно говорить фамилии — чтобы в будущем у них не было разногласий (улыбается). Достойные ребята есть. Разберутся.

— На результате «Спартака» сказалось отсутствие Промеса. Как ты пережил всю эту историю?

— Когда футболист уровня Квинси не с командой – конечно, это сказывается. Мы все прекрасно понимаем, какая тут ситуация. Что будет дальше – непонятно, но жизнь продолжается.

— Аленичев, подводя итоги сезона, назвал одной из главных причин провала «Спартака» ссоры Абаскаля с тобой и с Соболевым. Согласен?

— Связано это или нет — наверное, вопрос не ко мне. Место, на котором мы находимся, – неудовлетворительное: для меня, для других футболистов, всех, кто имеет отношение к «Спартаку». А вопросы «как могло бы быть» и «что если бы»… Можем с друзьями на кухне посидеть и поговорить об этом. Делать какие-то выводы — некорректно. Да и ничего уже не поменяется.

— Ты после матча с «Рубином» сказал, что, когда тебе объявили о решении не продлевать контракт, ты встал, поблагодарил и вышел. Тебе не хотелось узнать, почему так?

— Нет смысла мусолить эту тему. Все решения приняты. Не хочу опять раздувать эту тему. Не надо… Нет никакого смысла.

— Хочется понять и закрыть тему.

— Да всё закрыто.

Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Последнее: Слишкович сказал, что он не принимал участия в решении по твоему будущему. Амарал – что Станковича тоже не спрашивали и это решение только клуба. Есть понимание, почему так?

— Клуб же имеет на это право? Имеет. Клуб принял решение? Принял. Всё. Если вам что-то будет принадлежать, вы будете принимать решение. Так же и клуб.

— Чемпион России в шестой раз подряд «Зенит». Как футболисту тебе это не надоело?

— Нужно с уважением относиться к другим командам. Я это не раз говорил. Достаточно поздравить их с чемпионством. Зачем говорить какие-то отрицательные слова?

— По будущему: тебе важно остаться в Москве или ты готов к любым вариантам?

— Я готов рассмотреть варианты не только в Москве. Самое главное — играть в футбол.