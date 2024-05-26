Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Барриос стал самым титулованным легионером в истории РПЛ

Полузащитник «Зенита» Барриос стал самым титулованным легионером в истории РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после победы «Зенита» по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 стал первым легионером в истории чемпионата России, сумевшим завоевать больше всех титулов чемпиона страны.

На счету колумбийца шесть чемпионских титулов в составе сине-бело-голубых. Ранее завоевать по пять титулов чемпиона страны удалось двум легионерам: бывшему бразильскому нападающему «Спартака» Луису Робсону (с 1997 по 2001 год) и экс-полузащитнику ЦСКА Элвиру Рахимичу (в 2003, 2005, 2006, 2013 и 2014 годах).

Вильмар Барриос перешёл в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале 2019 года. Сумма трансфера составила € 15 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает колумбийца в € 14 млн. Вместе с «Зенитом» за шесть сезонов полузащитник выиграл шесть чемпионств страны, один Кубок и три Суперкубка России.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ.

Материалы по теме
Агент Барриоса: верили в чемпионство «Зенита», заранее подготовили пост в социальных сетях
Материалы по теме
«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал
«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android