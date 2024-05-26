Полузащитник «Зенита» Барриос стал самым титулованным легионером в истории РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после победы «Зенита» по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 стал первым легионером в истории чемпионата России, сумевшим завоевать больше всех титулов чемпиона страны.

На счету колумбийца шесть чемпионских титулов в составе сине-бело-голубых. Ранее завоевать по пять титулов чемпиона страны удалось двум легионерам: бывшему бразильскому нападающему «Спартака» Луису Робсону (с 1997 по 2001 год) и экс-полузащитнику ЦСКА Элвиру Рахимичу (в 2003, 2005, 2006, 2013 и 2014 годах).

Вильмар Барриос перешёл в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале 2019 года. Сумма трансфера составила € 15 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает колумбийца в € 14 млн. Вместе с «Зенитом» за шесть сезонов полузащитник выиграл шесть чемпионств страны, один Кубок и три Суперкубка России.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ.