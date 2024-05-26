«Жизнь продолжается». Джикия — о ситуации Промеса и «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия, который покинет красно-белых грядущим летом, высказался о влиянии ареста полузащитника красно-белых Квинси Промеса на результаты московской команды в этом сезоне.

— На результате «Спартака» сказалось отсутствие Промеса. Как ты пережил всю эту историю?

— Когда футболист уровня Квинси не с командой – конечно, это сказывается. Мы все прекрасно понимаем, какая тут ситуация. Что будет дальше – непонятно, но жизнь продолжается, — сказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на данное освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну.

Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

Полное интервью с Джикией читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.