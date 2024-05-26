Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия: Хабиб придёт на «Спартак», если будет желание и время. Дело было не во мне

Джикия: Хабиб придёт на «Спартак», если будет желание и время. Дело было не во мне
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия, который покинет красно-белых по окончании сезона, рассказал о своей дружбе с российским бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым.

— Ты дружишь с Хабибом. Поздравил ли его с выходом в РПЛ Махачкалы?

— Хабиба нет, но говорил с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым. Договорились с ним созвониться после окончания чемпионата: если он будет в Москве – обязательно увидимся.

— Означает ли твой уход из «Спартака», что Хабиб перестанет ходить на матчи?

— Не знаю. Надо будет спросить. Думаю, если у него будет желание и время – обязательно придёт. Он неоднократно это делал – и дело было не во мне. Он любит футбол, любит посещать большие и хорошие матчи, — сказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полное интервью с Джикией читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Материалы по теме
Георгий Джикия: мы с болельщиками «Спартака» расстаёмся на хорошей ноте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android