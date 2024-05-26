Джикия: Хабиб придёт на «Спартак», если будет желание и время. Дело было не во мне

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия, который покинет красно-белых по окончании сезона, рассказал о своей дружбе с российским бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым.

— Ты дружишь с Хабибом. Поздравил ли его с выходом в РПЛ Махачкалы?

— Хабиба нет, но говорил с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым. Договорились с ним созвониться после окончания чемпионата: если он будет в Москве – обязательно увидимся.

— Означает ли твой уход из «Спартака», что Хабиб перестанет ходить на матчи?

— Не знаю. Надо будет спросить. Думаю, если у него будет желание и время – обязательно придёт. Он неоднократно это делал – и дело было не во мне. Он любит футбол, любит посещать большие и хорошие матчи, — сказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полное интервью с Джикией читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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