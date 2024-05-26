Габулов: только у «Зенита» есть чемпионский характер в РПЛ, честь и хвала Семаку

Бывший голкипер «Динамо», ЦСКА и сборной России Владимир Габулов высказался о чемпионстве «Зенита» по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«Не хочется говорить о том, что победы «Зенита» надоедают. Понятно, что это самый ресурсный и мощный клуб в стране. Но честь и хвала Сергею Семаку. Шесть подряд чемпионств вызывают уважение. Поздравляю Сергея Богдановича. Он смог вытащить команду из определённых психологических проблем в этом сезоне, когда не побеждали и игра не клеилась. В решающих матчах была удача и ошибки соперников, но тем не менее «Зенит» ментально сильнее всех. Чемпионский характер в России есть только у них. Это большая заслуга тренерского штаба», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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