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Джикия заявил, что готов рассмотреть варианты продолжения карьеры за пределами Москвы

Джикия заявил, что готов рассмотреть варианты продолжения карьеры за пределами Москвы
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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём будущем. Ранее клуб сообщил, что Джикия покинет красно-белых после завершения этого сезона.

— По будущему: тебе важно остаться в Москве или ты готов к любым вариантам?
— Я готов рассмотреть варианты не только в Москве. Самое главное — это играть в футбол, — сказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

30-летний Георгий Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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