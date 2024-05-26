Губернатор Воронежской области высказался о судьбе старого стадиона «Факела»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о выступлении «Факела» в РПЛ, а также рассказал о судьбе домашней арены клуба «Центрального стадиона профсоюзов». Напомним, со следующего сезона команда будет выступать на новой арене.

Наш «Факел» добился исторического результата — 11-я строчка в РПЛ. Впервые на третий сезон подряд мы остались в Премьер-Лиге.

Теперь команде предстоит играть на новом стадионе «Факел» на улице Маршака. Объект почти готов, в июне проведём тут первый товарищеский матч. Подумаем, может быть, предложим сыграть коллегам из Беларуси.

Активно обсуждаем судьбу стадиона профсоюзов. Уже определили подрядчика для выполнения проектирования нового стадиона на 25 тыс. зрителей. Подрядчик очень известный в России, он проектировал многие стадионы.

Мы договорились, что две принципиальные вещи будем на стадии проектирования жёстко контролировать и согласовывать с клубом и с РФС. Первое — это устройство футбольного поля. Чтобы больше никогда и никто не мог сказать, что в Воронеже некомфортно играть. Второе — это мультимедийное оборудование для организации трансляций.

Начнём демонтаж уже в этом году. А в начале будущего года, думаю, у нас уже будет проектная документация, прошедшая госэкспертизу. Сразу после этого приступим к строительству стадиона», — написал Гусев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Факел» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место и избежав участия в стыковых матчах за право на выступление в лиге. Команда Игоря Черевченко набрала 32 очка.