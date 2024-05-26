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Гендиректор «Факела» Асхабадзе: выиграть РПЛ в этом сезоне было легче, чем остаться в ней

Гендиректор «Факела» Асхабадзе: выиграть РПЛ в этом сезоне было легче, чем остаться в ней
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе поделился мнением об итогах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 для воронежской команды.

«Мы прогрессируем, потому что в прошлом сезоне остались в Премьер‑Лиге через стыковые матчи. Сегодня же клуб добился исторического события — никогда ранее «Факел» не оставался в РПЛ на третий сезон. Благодаря болельщикам и команде мы смогли осуществить и реализовать данную цель, которая стояла перед нами в начале сезона: остаться и сохранить прописку без стыковых матчей.

Видя весь чемпионат целиком, скажу от себя лично: учитывая все аспекты — а это наши возможности, логистику и всё остальное — как руководителю выиграть чемпионат в этом сезоне было легче, чем оставить «Факел» в РПЛ», — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».

Напомним, «Факел» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место и избежав участия в стыковых матчах за право на выступление в лиге. Команда Игоря Черевченко набрала 32 очка.

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