Силкин: не ожидал от «Динамо» такой прыти, Личке надо дать поработать ещё сезон

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин подвёл итоги минувшего сезона для бело-голубых.

«Динамо» до последнего тура шло на первом месте с отрывом в два очка. А в последней игре проиграли, по делу проиграли. Поэтому они не заняли первое место.

В этом сезоне «Динамо» показывало хорошую командную игру. Болельщики с удовольствием ходили, смотрели. Но всё же все ожидают результата. Бело-голубые были ближе, чем другие поколения динамовцев, к достижению заветной цели.

«Динамо» не хватило побед. Они не выиграли решающий матч, значит, третье место для них законное. Чтобы стать чемпионом, надо много над чем поработать. Не только футболистам, но и клубу. Нужно определиться с тренером, то есть кто будет занимать эту должность в новом сезоне. Сама тренерская работа в этом была неплохая. Я, честно говоря, не ожидал такой прыти от команды. Считаю, что Личке надо дать возможность поработать ещё для того, чтобы он мог какие-то свои ошибки исправить», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.