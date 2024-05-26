Короман: «Динамо» по силам стать чемпионом в следующем году

Бывший вингер сборной Сербии и московского «Динамо» Огнен Короман прокомментировал поражение бело-голубых в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Я смотрел игру, очень жалко! Для «Динамо» в этом году получился хороший результат. Я очень болел за них. Честно говоря, сегодня «Краснодар» играл лучше, а бело-голубые испугались, как вышли на поле. Надеюсь и очень хочу, чтобы в следующем году команда стала чемпионом. Им это по силам», — приводит слова Коромана Metaratings.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.