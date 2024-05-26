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Церемония премии РПЛ: претенденты на награду лучшему защитнику сезона

Церемония премии РПЛ: претенденты на награду лучшему защитнику сезона
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Сегодня, 26 мая, состоится церемонии премии Герои РПЛ. Прямую трансляцию данного мероприятия можно будет посмотреть в группе «Матч ТВ» в социальной сети VK. Начало трансляции — в 18:00 мск.

В число финалистов в номинации «Защитник сезона» Российской Премьер-Лиги вошли три футболиста:

  • Срджан Бабич («Спартак»);
  • Дуглас Сантос («Зенит»);
  • Наир Тикнизян («Локомотив»).

Напомним, в нынешнем сезоне Бабич принял участие в 17 матчах РПЛ, в которых отметился одним голом. Сантос сыграл в 26 матчах чемпионата России, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. Тикнизян принял участие в 22 встречах (шесть голов и три ассиста).

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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