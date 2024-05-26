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Церемония премии РПЛ: претенденты на награду лучшему вратарю сезона

Церемония премии РПЛ: претенденты на награду лучшему вратарю сезона
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Сегодня, 26 мая, состоится церемонии премии Герои РПЛ. Прямую трансляцию данного мероприятия можно будет посмотреть в группе «Матч ТВ» в социальной сети VK. Начало трансляции — в 18:00 мск.

В число финалистов в номинации «Вратарь сезона» Российской Премьер-Лиги вошли три футболиста:

  • Матвей Сафонов («Краснодар»);
  • Игорь Акинфеев (ЦСКА);

В текущем сезоне Сафонов принял участие в 30 матчах РПЛ, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Акинфеев принял участие в 25 матчах РПЛ, в семи из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Максименко принял участие в 24 встречах (10 «сухих» матчей).

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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