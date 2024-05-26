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Агент Конате: в начале июня Мохамед поедет в сборную, будем рассматривать предложения

Агент Конате: в начале июня Мохамед поедет в сборную, будем рассматривать предложения
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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем форварда.

«Контракт Конате с «Ахматом» действует ещё пять дней. Сейчас смотрим варианты, общаемся. Посмотрим, как всё сложится. Мохамед хочет сделать шаг вперёд, получить новый вызов. Ему 26 лет: если не сейчас, то когда?

В начале июня Конате должен поехать в сборную. Пока он будет там, будем рассматривать разные предложения. Всё будет зависеть о клубов, от стран и, конечно, от финансовых деталей. У Мохамеда большая семья, и он должен думать о том, чтобы создать подушку безопасности», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

26-летний Конате перешёл в «Ахмат» из подмосковных «Химок» летом 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Мохамед Конате провёл 29 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. Форвард из Буркина-Фасо является лучшим бомбардиром грозненской команды за всю историю выступлений в РПЛ.

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