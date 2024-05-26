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Игрок «Локомотива» Глушенков: как Кузяев, в «Гавр» не поеду, зачем мне это?

Игрок «Локомотива» Глушенков: как Кузяев, в «Гавр» не поеду, зачем мне это?
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Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков поделился мыслями о возможно переходе в европейский клуб.

«Предложений нет, о чём говорить? Будем смотреть предложения. Как Кузяев, в «Гавр» я не поеду, зачем мне это? Лучше в «Локомотиве» играть и бороться за высокие места в РПЛ. Если позовут в более‑менее серьёзный клуб, который на что‑то претендует — другое дело. Но, опять же, всё зависит от предложения. На сегодня ничего нет, так что и говорить не о чем. Подождём, когда появятся. В «Локомотиве» меня на данный момент всё устраивает», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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