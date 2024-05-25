Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кто вылетит в Первую лигу, а кому играть в стыках? Заключительный тур РПЛ. LIVE

До завершения сезона в РПЛ осталось всего несколько часов. 25 мая мы узнаем имя чемпиона России. Но внизу таблицы борьба не менее ожесточённая, чем в верхней части. Пока ясно только одно — «Сочи» точно вылетает в Первую лигу. А дальше сплошные вопросительные знаки.

«Балтика» примет в Калининграде «Локомотив». Команду Сергея Игнашевича устроит только победа. При любом другом раскладе она вылетает в Первую лигу. Но даже победа не гарантирует команде сохранение места в РПЛ.

«Пари НН» встретится на выезде с «Крыльями Советов». Если нижегородский клуб проиграет, то его ждут либо стыки, либо прямой вылет. Так что команде Саши Илича нужны очки.

«Факел» против «Ахмата» — матч, в котором гостям уже ничего не нужно. А вот хозяевам желательно набирать очки. В противном случае придётся рубиться в стыках.

«Урал» Виктора Гончаренко сыграет в Москве с бывшей командой белорусского тренера. «Урал» точно не вылетит напрямую, но рискует попасть в стыки.

У «Оренбурга» такая же ситуация, что и у «Урала». Прямой вылет не грозит, но ещё можно оказаться в переходных матчах. Команда Давида Деограсии сыграет дома со «Спартаком».

Следите за событиями пяти матчей на «Чемпионате». Будет интересно!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.