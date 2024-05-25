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Балтика — Локомотив, ЦСКА — Урал, прямая онлайн-трансляция матчей 30-го тура РПЛ, где смотреть, 25 мая 2024

Кто вылетит в Первую лигу, а кому играть в стыках? Заключительный тур РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко
Онлайн 30-го тура РПЛ
Аудио-версия:
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Следим за событиями сразу пяти матчей.

До завершения сезона в РПЛ осталось всего несколько часов. 25 мая мы узнаем имя чемпиона России. Но внизу таблицы борьба не менее ожесточённая, чем в верхней части. Пока ясно только одно — «Сочи» точно вылетает в Первую лигу. А дальше сплошные вопросительные знаки.

«Балтика» примет в Калининграде «Локомотив». Команду Сергея Игнашевича устроит только победа. При любом другом раскладе она вылетает в Первую лигу. Но даже победа не гарантирует команде сохранение места в РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» встретится на выезде с «Крыльями Советов». Если нижегородский клуб проиграет, то его ждут либо стыки, либо прямой вылет. Так что команде Саши Илича нужны очки.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Факел» против «Ахмата» — матч, в котором гостям уже ничего не нужно. А вот хозяевам желательно набирать очки. В противном случае придётся рубиться в стыках.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Урал» Виктора Гончаренко сыграет в Москве с бывшей командой белорусского тренера. «Урал» точно не вылетит напрямую, но рискует попасть в стыки.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Оренбурга» такая же ситуация, что и у «Урала». Прямой вылет не грозит, но ещё можно оказаться в переходных матчах. Команда Давида Деограсии сыграет дома со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следите за событиями пяти матчей на «Чемпионате». Будет интересно!

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